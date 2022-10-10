Массовая ракетная атака на Днепр: что известно о последствиях

Утром 10 октября Днепр атаковали ракетами.

С утра Днепр слышал серию мощных взрывов. Прилеты в городе подтвердил мэр Борис Филатов. Он призывает оставаться в укрытиях, есть угроза повторных взрывов.

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает, что в результате ракетных атак пострадали люди и есть погибшие. Подробности будут потом, на местах работают экстренные службы.

Жители Днепра публикуют последствия прилетов. У людей выбило окна, известно о сильных повреждениях дорожной полосы в одном из районов города. Пострадал публичный транспорт.

Больше подробностей будет позже. Оставайтесь в укрытиях.

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