Массовая гибель рыбы в реке Днепр: появилось официальное объяснение

Стало известно, почему в Днепре массово гибла рыба.

На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, где была видна куча погибшей замерзшей рыбы. Очевидцы утверждали, что это произошло в Днепре на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

В Офисе Генерального прокурора Украины дали официальный комментарий о причинах массовой гибели рыбы в реке.

Экологическая прокуратура Запорожской области установила, что массовая гибель рыбы произошла из-за ракетного удара России по Каховской ГЭС. По материалам открыто уголовное производство, устанавливают размеры убытков.

По данным правоохранителей, в результате обстрела российскими военными плотины Каховской ГЭС получил повреждение ее затворный механизм. Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепр, который продолжает стабильно снижаться. Экологическая ситуация в водоеме приводит к гибели водных биоресурсов, что может стать причиной срыва нереста весной 2023 года, говорится в сообщении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: