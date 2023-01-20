Массовая гибель рыбы в реке Днепр: появилось официальное объяснение

На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, где была видна куча погибшей замерзшей рыбы. Очевидцы утверждали, что это произошло в Днепре на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
В Офисе Генерального прокурора Украины дали официальный комментарий о причинах массовой гибели рыбы в реке.
Экологическая прокуратура Запорожской области установила, что массовая гибель рыбы произошла из-за ракетного удара России по Каховской ГЭС. По материалам открыто уголовное производство, устанавливают размеры убытков.
По данным правоохранителей, в результате обстрела российскими военными плотины Каховской ГЭС получил повреждение ее затворный механизм. Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и Днепр, который продолжает стабильно снижаться. Экологическая ситуация в водоеме приводит к гибели водных биоресурсов, что может стать причиной срыва нереста весной 2023 года, говорится в сообщении.
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