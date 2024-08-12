Масштабный пожар в многоэтажке в Самарском районе в Днепре: детали от ГСЧС

В Самарском районе в Днепре произошел пожар в девятиэтажном доме.

Вчера, 11 августа, в сети распространялись сообщения с информацией о пожаре в многоэтажке. Предварительно сообщалось, что возгорание возникло в Приднепровске.

Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что на самом деле пожар возник в девятиэтажке, расположенной на улице Кирилла Осьмака Самарского района в Днепре. Сообщение об этом поступило в Службу спасения вчера в 16.47.

Оперативники прибыли на место происшествия и установили, что огонь распространился на 8 балконов, расположенных с 5 по 9 этаж в двух подъездах девятиэтажного дома. Кроме этого, загорелось домашнее имущество в комнатах двух квартир.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали в 17:33.

К счастью, погибших и травмированных нет.

О причине возгорания не сообщается.

К работам привлекли 21 спасателя и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Днепре в Шевченковском районе из пожара в доме спасали двоих мужчин.

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