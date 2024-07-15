Масштабные пожары уничтожают экосистемы Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

В Днепре и области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности.

В пресс-службе РЦГМ сообщили о сохранении чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности.

Напомним, в связи с аномальной жарой в регионе была объявлена ​​пожарная опасность. Уже более двух недель на территории Днепропетровщины сохраняется опасность чрезвычайного уровня — погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания.

Рекомендуется быть внимательным и избегать создания возгорания на любых открытых территориях, особенно на территории сухостоя.

Масштабные пожары в экосистемах Днепропетровщины

В пресс-службе ГСЧС доложили о возникновении многочисленных пожаров на открытых территориях Днепропетровщины, пожарные продолжают преодолевать открытый огонь в регионе.

За прошедшие сутки, 14 июля, пожарно-спасательные подразделения области совершили 67 выездов для ликвидации возгораний на открытых территориях.

Ликвидированы 3 лесных пожара, 2 пожара на сельхозугодьях, 50 возгораний сухой растительности и 12 пожаров, где средоточием был мусор, — отметили в публикации управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Общая площадь уничтоженных экосистем в результате пожаров составила более 55 гектаров.

Пожарные предупреждают:

не разводить костер в необорудованных для этого местах;

не сжигать сухую растительность или мусор;

не бросать непогашенные окурки на сухую траву;

не разрешать детям играть с огнем.

Лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Напомним, в июле в Днепре дважды зафиксировали исторический температурный максимум. Также недавно мы писали, что+40 будут мучить Украину еще две недели: когда в Днепре ожидать пик адской жары.

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