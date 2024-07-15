Масштабные пожары уничтожают экосистемы Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

В пресс-службе РЦГМ сообщили о сохранении чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности.
Напомним, в связи с аномальной жарой в регионе была объявлена пожарная опасность. Уже более двух недель на территории Днепропетровщины сохраняется опасность чрезвычайного уровня — погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания.
Рекомендуется быть внимательным и избегать создания возгорания на любых открытых территориях, особенно на территории сухостоя.
В пресс-службе ГСЧС доложили о возникновении многочисленных пожаров на открытых территориях Днепропетровщины, пожарные продолжают преодолевать открытый огонь в регионе.
За прошедшие сутки, 14 июля, пожарно-спасательные подразделения области совершили 67 выездов для ликвидации возгораний на открытых территориях.
Ликвидированы 3 лесных пожара, 2 пожара на сельхозугодьях, 50 возгораний сухой растительности и 12 пожаров, где средоточием был мусор, — отметили в публикации управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Общая площадь уничтоженных экосистем в результате пожаров составила более 55 гектаров.
Пожарные предупреждают:
Лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
Напомним, в июле в Днепре дважды зафиксировали исторический температурный максимум. Также недавно мы писали, что+40 будут мучить Украину еще две недели: когда в Днепре ожидать пик адской жары.
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