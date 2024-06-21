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Масштабное мероприятие: в немецком городе планируют провести День Днепра

Сегодня 16:38
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В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.

Новости Днепра про Масштабное мероприятие: в немецком городе планируют провести День Днепра

День Днепра в немецком Кельне планируется провести в конце августа. По словам заместителя городского головы, директора департамента экономики, финансов и городского бюджета Владимира Миллера, это будет масштабное мероприятие, на котором выступит Днепропетровский камерный оркестр «Времена года. Также там будет выставка известного скульптора, работавшего в Днепре и Германии и уличная ярмарка с днепровскими интересностями в искусстве, культуре, блюдах и т.д.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Напомним, что в 2022 году между Днепром и Кельном уже было заключено соглашение о партнерстве. А 19 июня 2024 на 52-й сессии горсовета депутаты утвердили полноценное и бессрочное партнерство между городами. Это открывает новые возможности для послевоенного обновления Украины.

«В конце 2022-го между Днепром и Кельном уже было заключено соглашение о партнерстве. Сегодня мы проголосовали решение, которое повышает уровень нашего партнерства с городом Кельн до стадии партнерства-побратимства. Кельн проголосовал соответствующее решение в своем парламенте 16.05.2024. Это большая ответственность для обеих сторон. Каждая стадия партнёрства открывает новые возможности. Благодаря предыдущему за последние полтора-два года мы получили от Кельна много гуманитарной помощи, провели многочисленные мероприятия по культурной, спортивной, образовательной направленности. Следующая стадия партнерства открывает для нас возможность более масштабного финансирования проектов по восстановлению Украины в послевоенный период, не оставляя сотрудничество по более простым направлениям», — подчеркнул Владимир Миллер.

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Новости Днепра про Масштабное мероприятие: в немецком городе планируют провести День ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Масштабное мероприятие: в немецком городе планируют провести День ДнепраРусский

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