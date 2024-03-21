Масштабное ДТП на Днепропетровщине с 5 погибшими и 12 пострадавшими: водителю микроавтобуса сообщили о подозрении

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 марта на Днепропетровщине произошла ужасная авария — водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь по автодороге М-30 в Новомосковском районе и перевозя пассажиров, нарушил правила дорожного движения. Во время совершения маневра опережения грузового автомобиля мужчина не справился с управлением, в результате чего микроавтобус слетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пять человек погибли, двенадцать — получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Как рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре, сейчас водителю микроавтобуса сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Кривой Рог водитель Lexus сбил патрульного и врезался в бетонный блок: авто загорелось.

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