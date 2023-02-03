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Масштабная воздушная тревога: МИГи имитировали пуски «Кинжалов»

Сегодня 12:38
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Массовая воздушная тревога продолжалась около двух часов.

Новости Днепра про Масштабная воздушная тревога: МИГи имитировали пуски

В пятницу, 3 февраля, около двух часов продолжалась масштабная воздушная тревога. По сообщению мониторинговых групп, это связано с вылетом нескольких МИГ-31К над территорией Беларуси.

Как сообщил журналист Андрей Смолий, один из самолетов совершил имитационный пуск ракеты «Кинжал».

Новости Днепра про Масштабная воздушная тревога: МИГи имитировали пуски

В настоящее время ракетная угроза прошла.

Напомним, «Кинжал» — гиперзвуковой ракетный комплекс войск РФ. Такие ракеты почти невозможно сбить. В последний раз, боевые запуски Кинжалов были 26 января.

Ранее мы сообщали, что жители Днепропетровщины могут услышать взрывы.

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