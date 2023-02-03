Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых необычных машин, которые можно встретить на дорогах Днепра.
Этот автомобиль со сложным названием Вio avto evA-2 производят в Китае. Двигаться его заставляет электрика, а не бензин. Первые такие розовые машинки появились на дорогах Днепра и Украины в 2018 году. Машина отличается маленькими габаритами. Его длина всего 2,4 метра, ширина 1,2 метра, а масса 435 кг. При этом поместиться в нем могут 4 человека. Максимальная скорость авто – 45 км/час. Заряжать его можно от обычной розетки, а запас хода составляет 150 км.
Следующий экспонат ездит на трех колесах и произвели его в Индии. Называется машина Tuktuk bajaj. Он на электрическом ходу, весит всего 360 кг. Какова максимальная скорость, на сколько хватает заряда – неизвестно. Но производитель авторикши заверяет, что машина может перевозить 3-4 человека. В Индии используется как такси.
Это обычный автомобиль Mitsubishi Lancer 10, но выкрашен он в весьма оригинальный цвет, за что и попал в нашу подборку.
А это – BMW, хотя сразу и сложно определить, что это за марка. Один бок машины черный, второй – обклеен наклейками с различными мультяшными героями, что делает авто очень приметным и запоминающимся на дороге.
Жигули «копейка» привлекают внимание своим огромным спойлером на багажнике и рисунками на кузове.
Читайте также:
Автор:
Городской голова Днепра озвучил предварительную сумму компенсации, которую получат жители…
Сегодня, 3 февраля, в социальных сетях сообщили, что ТРЦ "Приозерный"…
В Днепре немного снизились цены на аренду однокомнатных квартир. Снять…
В Днепре произошла драка из-за ревности.
Городской голова Днепра озвучил предварительную сумму компенсации, которую получат жители дома на Победе, в которую 14 января попала ракета.
Хорошая новость!
Португальскую собаку Бобби признали старейшей собакой в мире — ей 30 лет и 266 дней. Четвероногий живет в селе Конкейрос близ города Лейрия.
Сегодня, 3 февраля, состоялась очередная 15-я сессия Днепропетровского областного совета.
Сегодня, 3 февраля, в социальных сетях сообщили, что ТРЦ "Приозерный" не работает.
В Днепропетровской области задержан коммунист, пропагандировавший толитаризм.
В Днепре немного снизились цены на аренду однокомнатных квартир. Снять жилье теперь можно от 6 тыс грн и при этом квартира будет в нормальном состоянии. За 12 тыс грн можно жить в центре города, в помещении с евроремонтом и новой…
Массовая воздушная тревога продолжалась около двух часов.
В Днепре произошла драка из-за ревности.
Сегодня, 3 февраля, жители Зеленодольской громады могут слышать взрывы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!