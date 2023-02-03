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  • Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Сегодня 15:10
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Каждый день на дороги Днепра выезжает несколько сотен автомобилей. Все они внешне «оформлены» практически одинаково: в спокойной цветовой гамме, чаще темных или серых оттенков, да и выглядят они вполне привычной формы: седаны, хетчбеки, универсалы или купе. Но есть и такие владельцы авто, которые хотят выделяться, передвигаясь на своей машине: если не формой, так цветом или различными «аксессуарами».

Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых необычных машин, которые можно встретить на дорогах Днепра.

Этот автомобиль со сложным названием Вio avto evA-2 производят в Китае. Двигаться его заставляет электрика, а не бензин. Первые такие розовые машинки появились на дорогах Днепра и Украины в 2018 году. Машина отличается маленькими габаритами. Его длина всего 2,4 метра, ширина 1,2 метра, а масса 435 кг. При этом поместиться в нем могут 4 человека. Максимальная скорость авто – 45 км/час. Заряжать его можно от обычной розетки, а запас хода составляет 150 км.

Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Следующий экспонат ездит на трех колесах и произвели его в Индии. Называется  машина Tuktuk bajaj. Он на электрическом ходу, весит всего 360 кг. Какова максимальная скорость, на сколько хватает заряда – неизвестно. Но производитель авторикши заверяет, что машина может перевозить 3-4 человека. В Индии используется как такси.

Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Это обычный автомобиль Mitsubishi Lancer 10, но выкрашен он в весьма оригинальный цвет, за что и попал в нашу подборку.

Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

А это – BMW, хотя сразу и сложно определить, что это за марка. Один бок машины черный, второй – обклеен наклейками с различными мультяшными героями, что делает авто очень приметным и запоминающимся на дороге.

Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

Жигули «копейка» привлекают внимание своим огромным спойлером на багажнике и рисунками на кузове.

Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)Українська Новости Днепра про Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО)Русский

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