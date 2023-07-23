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  • Маршруты изменятся, а некоторые трамваи не будут курсировать: как в Днепре 23 июля будет работать общественный транспорт

Маршруты изменятся, а некоторые трамваи не будут курсировать: как в Днепре 23 июля будет работать общественный транспорт

Сегодня 09:19
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В воскресенье, 23 июля, днепрян ждут некоторые изменения в работе общественного транспорта. Это связано, в частности, с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевская в направлении просп. Нигояна.

Новости Днепра про Маршруты изменятся, а некоторые трамваи не будут курсировать: как в Днепре 23 июля будет работать общественный транспорт

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Так, изменения внесены в работу таких автобусных маршрутов:

— № 146Б будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы — ул. Киевская — ул. Западная — ул. Карла Роде — просп. Металлургов;

— №157А будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы — ул. Киевская — ул. Западная — ул. Карла Роде — просп. Металлургов — просп. Ивана Мазепы;

— № 156, № 156А, № 90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская — ул. Западная — ул. Карла Роде — просп. Металлургов — просп. Ивана Мазепы;

— № 75К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе — ул. Криворожская — просп. Металлургов — просп. Ивана Мазепы.

Кроме того, трамвай №15 не будет курсировать.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

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Новости Днепра про Маршруты изменятся, а некоторые трамваи не будут курсировать: как в Днепре 23 июля будет работать общественный транспортУкраїнська Новости Днепра про Маршруты изменятся, а некоторые трамваи не будут курсировать: как в Днепре 23 июля будет работать общественный транспортРусский

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