Маршруты изменятся, а некоторые трамваи не будут курсировать: как в Днепре 23 июля будет работать общественный транспорт

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
Так, изменения внесены в работу таких автобусных маршрутов:
— № 146Б будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы — ул. Киевская — ул. Западная — ул. Карла Роде — просп. Металлургов;
— №157А будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы — ул. Киевская — ул. Западная — ул. Карла Роде — просп. Металлургов — просп. Ивана Мазепы;
— № 156, № 156А, № 90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская — ул. Западная — ул. Карла Роде — просп. Металлургов — просп. Ивана Мазепы;
— № 75К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе — ул. Криворожская — просп. Металлургов — просп. Ивана Мазепы.
Кроме того, трамвай №15 не будет курсировать.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
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