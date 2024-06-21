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Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился

Сегодня 13:20
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Укрзализныця изменила маршрут поезда из Днепра в Польшу.

Новости Днепра про Маршрут поезда из Днепра в Польшу временно изменился

23 июня начинаются ремонтные работы на польской станции «Хелм», из-за чего «Укрзализныця» изменила маршрут трех поездов, среди которых поезд №120 Хелм – Днепр.

Поезд из Днепра будет ехать только до польской пограничной станции «Дорогуск» вместо «Хелма», расстояние между которыми составляет всего 25 км.

Пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде «Укрзализныци». Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции «Дорогуск» следующим образом:

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорогусский будет прибывать на станцию ​​Дорогуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорогуска в 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию ​​Варшава Восточная в 12:31.

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорогуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорогуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорогуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

В то же время поезда №67/68 Киев — Варшава — Киев, №19/20, Киев — Хелм — Киев, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев не претерпевают никаких изменений. Они и пересадочные поезда в и из Варшавы будут курсировать как обычно.

О возобновлении нормального режима работы сообщат дополнительно.

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