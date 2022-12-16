Мама умерла, ребенка еще ищут под завалами: количество погибших в результате удара по Кривому Рогу выросло

Число погибших в результате утреннего удара увеличилось.

Во время утренней ракетной атаки было попадание в жилой дом в Кривом Роге. Погибли два человека, еще восьмерых доставили в больницы.

Женщину, которая оставалась под завалами дома в Кривом Роге, нашли мертвой. Ранее спасатели обнаружили тело ее мужа, об этом пишет местное издание Свои.

Женщину завалило плитами на первом этаже. Сейчас спасатели ищут ее маленького ребенка.

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