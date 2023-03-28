Мама троих детей из Кривого Рога жила с новорожденным младенцем в землянке в Киеве

Многодетная мама жила с новорожденным младенцем в землянке.

36-летняя Антонина родом из Кривого Рога, но последние семь лет жила в Киеве, где недавно родила сына. После рождения ребенка женщину вместе с малышом перевели в реабилитационный центр в Полтаве, из которого она потом сбежала. Об этом сообщает ТСН.

Женщина говорит, что ее не устраивал больничный распорядок и запрет на пользование телефоном. Поэтому она сбежала обратно в Киев, где живет в землянке вместе с бездомными. Антонина рассказала, что у него трое детей. 13-летняя дочь живет с папой, работающим дальнобойщиком за границей, а 6-летнего сына у нее забрала мачеха и отдала мальчика своей родной дочери, у которой нет детей.

Антонина с детства жила в детском доме, но в два года ее к себе забрала мачеха, с которой они никогда не ладили.

Родив ребенка, она вместе с младенцем жила в землянке без воды и в полной антисанитарии. Когда местные жители приносили ей горячую воду, она готовила сыну кашу. А дом отапливали буржуйкой.

На днях социальные работники забрали малыша у Антонины. По словам соцработников, к ребенку невозможно было подойти из-за вони. За мальчиком никто не ухаживал и у него были проблемы со здоровьем.

Теперь женщина за несколько месяцев должна найти работу и жилье, если хочет вернуть своего сына.

Пользователи сети защищают женщину, ведь она не бросила ребенка и пыталась создать хоть какие-то условия для жизни.

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