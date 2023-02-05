Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев

Жизнь продолжается.

В роддомах Днепра за минувшие сутки, 4 февраля, на свет появились 15 детей.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них 4 девочки и 11 мальчиков. Трех детей родили женщины-переселенки.

Украинцы – непобедимая нация.

Выстоим и победим!

Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра с рекордом торжествовала на соревнованиях во Франции.

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