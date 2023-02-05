Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев

В роддомах Днепра за минувшие сутки, 4 февраля, на свет появились 15 детей.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Из них 4 девочки и 11 мальчиков. Трех детей родили женщины-переселенки.
Украинцы – непобедимая нация.
Выстоим и победим!
Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра с рекордом торжествовала на соревнованиях во Франции.
Читайте также:
Автор:
Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны…
Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили…
В Украине вместо справки о регистрации места жительства можно получить…
Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на…
Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.
Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили машину.
В Криворожском районе 35-летний мужчина хранил дома оружие и наркотики.
Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.
Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Шульги в Кривом Роге.
В Украине вместо справки о регистрации места жительства можно получить выписку из приложения "Дія".
Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на турнире во французском Валь-де-Рее.
Городской голова Новомосковска Сергей Резник инициировал обсуждение переименования города.
В воскресенье, 5 февраля, некоторые жители остались без воды.
В Днепре на жилом массиве Северный возле мусорных баков заметили лошадь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!