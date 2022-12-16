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Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семья

Сегодня 19:26
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7-летний мальчик остался сиротой.

Новости Днепра про Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семья

По словам Валентина Резниченко, утренний ракетный удар унес жизни трех человек. Под завалами погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. В настоящее время спасатели вместе с кинологами ищут их полуторагодовалого сына.

Известно, что у супругов есть еще один сын – ему 7 лет. Он в это утро был у бабушки. Ребенок остался сиротой. Телеграмма-канал Свои показал фото погибших.

Новости Днепра про Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семья

Еще тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка в тяжелом состоянии.

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Новости Днепра про Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семьяУкраїнська Новости Днепра про Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семьяРусский

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