Магнит на счетчик воды: нарушителей ждут огромные штрафы

В Днепропетровской области любителей "обмануть систему" и поставить на счетчик воды магнит, чтобы меньше платить за коммуналку, ждут огромные штрафы.

Об этом сообщает КП «Павлоградводоканал».

Так, контроллерами отдела сбыта и технического контроля коммунального предприятия «Павлоградводоканал» в ходе обследования и контроля средств учета в домах по улице Промышленной в Павлограде, было обнаружено нарушение.

К одному из счетчиков учета расхода воды был приставлен магнит, что позволяло абоненту обманывать поставщика и показывать меньший расход, чем был на самом деле. На нарушителя был выписан штраф в размере 17 192,66 гривен.

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