«Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами

Уже который раз, не имея преимуществ на поле боя, оккупанты обстреливают инфраструктуру нашей страны. Сегодня враг выпустил более 70 ракет, более 60 из них наши военные сбили.
Мэр Днепра Борис Филатов написал, в чем разница между нами и россиянами.
В то время, когда люди воюют с ядерными ракетоносцами и военной инфраструктурой, изверги бомбят трансформаторы, чтобы лишить гражданских тепла и воды. Вот в чем разница между нами. Два мира. Людей и людоедов. И эти миры никогда уже не пересекутся, – написал Борис Филатов.
Читайте также:
Автор:
Горожане купили по скидке чай в "АТБ" на улице Маршала…
Сегодня, 5 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный…
Вечная слава!
Сегодня российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Начальник Днепра ОВА Валентин Резниченко рассказал о ситуации в области после масштабной ракетной атаки 5 декабря.
В 2022 году Днепропетровская область импортировала и экспортировала большое количество товаров.
Горожане купили по скидке чай в "АТБ" на улице Маршала Малиновского.
Сегодня, 5 декабря, патрульные Кривого Рога получили вызов "Маленькие дети, без присмотра взрослых сами на улице".
Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно добраться в 6 стран Европы.
Сегодня, 5 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.
Ввиду сложившегося дефицита и высокого спроса на такую продукцию, предприимчивые украинцы организовали новый бизнес. В стране набирает популярность аренда генераторов.
Вечная слава!
Сегодня российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.
В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно в торговых центрах. В начале прошлого века в городе насчитывалось несколько зданий, специально приспособленных для показа фильмов, но до наших дней они не «дожили». А вот помещение, где впервые в…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!