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  • «Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами

«Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами

Сегодня 18:05
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Россияне продолжают воевать с гражданскими.

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Уже который раз, не имея преимуществ на поле боя, оккупанты обстреливают инфраструктуру нашей страны. Сегодня враг выпустил более 70 ракет, более 60 из них наши военные сбили.

Мэр Днепра Борис Филатов написал, в чем разница между нами и россиянами.

В то время, когда люди воюют с ядерными ракетоносцами и военной инфраструктурой, изверги бомбят трансформаторы, чтобы лишить гражданских тепла и воды. Вот в чем разница между нами. Два мира. Людей и людоедов. И эти миры никогда уже не пересекутся, – написал Борис Филатов.

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