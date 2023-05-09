Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Любителям Лепса на днепровских номерах, устроивших скандал во Львове, вручили повестки

Любителям Лепса на днепровских номерах, устроивших скандал во Львове, вручили повестки

Сегодня 14:21
просмотров

Во Львове разгорелся скандал с молодыми людьми, громко слушавшими путиниста Лепса.

Новости Днепра про Любителям Лепса на днепровских номерах, устроивших скандал во Львове, вручили повестки

Вчера разгорелся скандал с молодыми людьми, которые во Львове громко слушали Григория Лепса в своем Range Rover с днепропетровскими номерами.

Об этом скандале рассказал журналист Роман Гурский. По словам мужчины, он сделал им замечание и попросил ребят выключить российскую попсу, которую поет поклонник Путина и РФ Лепс. Сначала они не услышали вопроса, а когда поняли о чем их просит незнакомец, начали отбирать у него телефон.

Затем водитель «Ровера» спросил у мужчины: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов». Роман ничего не ответил и решил пожаловаться на молодых патрульным, которые стояли неподалеку.

Увидев куда идет их оппонент, молодые люди из Range Rover успели отогнать авто в другое место и пешком сбежали по улицам Львова.

“Я написал заявление в полицию. Однако, как мне объяснили, это лишь мелкое хулиганство, и максимум – это административная ответственность», – написал Роман.

Патрульные задержали автомобиль, а затем нашли хулиганов, которые выбили из рук Романа телефон.

Журналист рассказал об этом случае в своем Facebook. Эта история приобрела огласку. Пользователи сети предположили, что это были жители Днепропетровщины, ведь автомобиль был с днепровскими номерами.

В пресс-службе патрульной полиции во Львовской области отреагировали на инцидент. Правоохранители выяснили, что за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивно вел себя 20-летний житель Одессы. В отделении полиции он получил протокол за хулиганские действия. После проведения полицейскими всех действий участники инцидента получили повестки от военных.

Читайте также:

Новости Днепра про Любителям Лепса на днепровских номерах, устроивших скандал во Львове, вручили повесткиУкраїнська Новости Днепра про Любителям Лепса на днепровских номерах, устроивших скандал во Львове, вручили повесткиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В бумаге и со штампом: как выглядели презервативы, которые продавали в Днепре 40 лет назад (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:24
    В бумаге и со штампом: как выглядели презервативы, которые продавали в Днепре 40 лет назад (ФОТО)

    В Днепре можно купить презервативы, выпущенные более 40 лет назад,…

    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала

    Вчера вечером в Днепре прогремели несколько взрывов.

    В Днепре вытащили «с того света» молодую женщину, которой внезапно стало плохо
    Новости Днепра
    Сегодня 13:24
    В Днепре вытащили «с того света» молодую женщину, которой внезапно стало плохо

    Сотрудники днепровской скорой вернули к жизни местную жительницу.

    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов
    Новости Днепра
    Сегодня 12:51
    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов

    В этом году в Днепре снова высадили несколько сотен тысяч…

    Последние новости

    В бумаге и со штампом: как выглядели презервативы, которые продавали в Днепре 40 лет назад (ФОТО)
    В бумаге и со штампом: как выглядели презервативы, которые продавали в Днепре 40 лет назад (ФОТО)

    В Днепре можно купить презервативы, выпущенные более 40 лет назад, в начале 1980-х годов. Продают их на досках объявлений, а стоит раритетное резиновое изделие дороже, чем современное.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала
    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала

    Вчера вечером в Днепре прогремели несколько взрывов.

    Сегодня 13:45
    1
    просмотров
    В Днепре вытащили «с того света» молодую женщину, которой внезапно стало плохо
    В Днепре вытащили «с того света» молодую женщину, которой внезапно стало плохо

    Сотрудники днепровской скорой вернули к жизни местную жительницу.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов
    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов

    В этом году в Днепре снова высадили несколько сотен тысяч тюльпанов разной расцветки. Бутоны цветов уже раскрылись и вовсю радуют горожан своей красотой. Но тюльпаны очень нежные растения и цветение их продлиться до конца мая-начала июня.

    Сегодня 12:51
    просмотров
    Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду
    Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

    Сегодня, 9 мая, в Днепре многие жители остались без воды.

    Сегодня 12:50
    3
    просмотров
    Жителей Днепра не пустили в укрытие АТБ во время вчерашней ракетной атаки: подробности
    Жителей Днепра не пустили в укрытие АТБ во время вчерашней ракетной атаки: подробности

    Жителей Днепра не пустили в укрытие во время вчерашней ракетной атаки.

    Сегодня 12:40
    просмотров
    В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости
    В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

    Жизнь победит!

    Сегодня 12:06
    0
    просмотров
    Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)
    Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

    Обломки упали на четырехэтажный дом.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    В Днепре сегодня временно не будут курсировать трамваи №6 и №9: причина
    В Днепре сегодня временно не будут курсировать трамваи №6 и №9: причина

    Учитывайте эту информацию!

    Сегодня 11:31
    1
    просмотров
    Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина
    Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

    В Днепре спасают пса Рокки, который со сломанной ногой неделю провалялся в кустах.

    Сегодня 11:06
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх