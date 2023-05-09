Любителям Лепса на днепровских номерах, устроивших скандал во Львове, вручили повестки

Вчера разгорелся скандал с молодыми людьми, которые во Львове громко слушали Григория Лепса в своем Range Rover с днепропетровскими номерами.
Об этом скандале рассказал журналист Роман Гурский. По словам мужчины, он сделал им замечание и попросил ребят выключить российскую попсу, которую поет поклонник Путина и РФ Лепс. Сначала они не услышали вопроса, а когда поняли о чем их просит незнакомец, начали отбирать у него телефон.
Затем водитель «Ровера» спросил у мужчины: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов». Роман ничего не ответил и решил пожаловаться на молодых патрульным, которые стояли неподалеку.
Увидев куда идет их оппонент, молодые люди из Range Rover успели отогнать авто в другое место и пешком сбежали по улицам Львова.
“Я написал заявление в полицию. Однако, как мне объяснили, это лишь мелкое хулиганство, и максимум – это административная ответственность», – написал Роман.
Патрульные задержали автомобиль, а затем нашли хулиганов, которые выбили из рук Романа телефон.
Журналист рассказал об этом случае в своем Facebook. Эта история приобрела огласку. Пользователи сети предположили, что это были жители Днепропетровщины, ведь автомобиль был с днепровскими номерами.
В пресс-службе патрульной полиции во Львовской области отреагировали на инцидент. Правоохранители выяснили, что за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивно вел себя 20-летний житель Одессы. В отделении полиции он получил протокол за хулиганские действия. После проведения полицейскими всех действий участники инцидента получили повестки от военных.
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