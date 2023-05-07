Любят символические даты: украинская разведка предупредила, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предполагает, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая, ведь "часто выбирает для этого символические даты".

Своими предположениями разведчик поделился в эфире телемарафона новостей.

Он отметил, что оккупанты используют подобного рода провокации еще с 2014 года, поэтому не исключено, что они попытаются к ним прибегнуть и теперь.

«В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая», — прокомментировал Юсов.

Он также добавил, что агрессор может направить провокации против Беларуси. Например, осуществить операцию под фальшивым флагом, чтобы снова попытаться втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Юсов уверен, что никто в цивилизованном мире не поверит российской стороне, однако это не исключает, что провокаций не будет.

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