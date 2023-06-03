Лысак рассказал подробности взрыва в пригороде Днепра: поврежден двухэтажный дом, под завалами люди

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, взрыв прогремел в Подгородненской громаде Днепровского района.
Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Предварительно, есть шесть пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, вспыхнули два пожара, спасатели тушат пламя.
Повреждено также спасательное подразделение.
На месте работают все службы. Информация уточняется.
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