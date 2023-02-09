Лисак подтверждает информацию о запуске вражеских дронов

Сообщается, что несколько групп беспилотников были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
По состоянию на 22:08, там объявлен сигнал воздушной тревоги.
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