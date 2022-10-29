Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт

Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что линия фронта отошла еще дальше от Кривого Рога.

На Криворожском направлении мы отбросили врага почти на 20 километров от Высокополья в направлении Новой Каховки. Так что линия фронта отошла даже дальше от Кривого Рога. Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная, – рассказал Жданов.

Также он подчеркнул, что российские войска на Криворожском направлении сейчас сосредотачивают основные усилия «на построении оборонных рубежей и на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил».

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон.

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