Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт

Сегодня 16:43
просмотров

Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная.

Новости Днепра про Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что линия фронта отошла еще дальше от Кривого Рога.

На Криворожском направлении мы отбросили врага почти на 20 километров от Высокополья в направлении Новой Каховки. Так что линия фронта отошла даже дальше от Кривого Рога. Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная, – рассказал Жданов.

Также он подчеркнул, что российские войска на Криворожском направлении сейчас сосредотачивают основные усилия «на построении оборонных рубежей и на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил».

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон. 

Читайте также:

Новости Днепра про Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный экспертУкраїнська Новости Днепра про Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный экспертРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников
    Новости Украины
    Сегодня 16:00
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников

    Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными.

    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон
    Новости Украины
    Сегодня 15:37
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

    ВСУ, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября.

    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся
    Новости Днепра
    Сегодня 15:11
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся

    В пятницу, 28 октября, в Павлограде на перекрестке улиц Днепровской…

    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя
    Новости Днепра
    Сегодня 14:20
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

    Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    Последние новости

    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников

    Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными.

    Сегодня 16:00
    0
    просмотров
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

    ВСУ, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября.

    Сегодня 15:37
    1
    просмотров
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся

    В пятницу, 28 октября, в Павлограде на перекрестке улиц Днепровской и Можайского произошла авария.

    Сегодня 15:11
    0
    просмотров
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

    Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    Сегодня 14:20
    0
    просмотров
    Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре
    Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре

    Ноябрь будет насыщен на магнитные бури. Поэтому метеочувствительным людям следует подготовиться!

    Сегодня 13:33
    0
    просмотров
    Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента
    Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента

    Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области.

    Сегодня 12:25
    0
    просмотров
    Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему
    Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

    В субботу, 29 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 11:32
    0
    просмотров
    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн
    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн

    К сожалению, даже в такое сложное для нашей страны время есть люди, которые наживаются на чужом горе.

    Сегодня 10:48
    2
    просмотров
    Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать
    Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

    Последний месяц осени принесет 22 рабочих дня и 8 выходных.

    Сегодня 09:53
    0
    просмотров
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19

    Коронавирус никуда не исчез.

    Сегодня 09:03
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх