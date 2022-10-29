Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что линия фронта отошла еще дальше от Кривого Рога.
На Криворожском направлении мы отбросили врага почти на 20 километров от Высокополья в направлении Новой Каховки. Так что линия фронта отошла даже дальше от Кривого Рога. Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная, – рассказал Жданов.
Также он подчеркнул, что российские войска на Криворожском направлении сейчас сосредотачивают основные усилия «на построении оборонных рубежей и на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил».
Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон.
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