Лидеры венгерских общин Украины просят Орбана поддержать переговоры о вступлении в ЕС

Текст обращения, а также фотокопия письма есть в распоряжении «Европейской правды».
Мы, представители венгерской национальной общины Закарпатья, обращаемся к Вам с большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, запланированного на 14-15 декабря 2023 года, – говорится в обращении.
Лидеры венгерских общин отмечают, что Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.
Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой, – заявили они.
Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Этот прогресс в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении», – отмечают лидеры венгерских общин.
Обращение подписали председатель Береговской городской территориальной общины Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель «Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи» Иосиф Резеш, депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи.
Это лидеры всех ключевых объединений венгров, кроме КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья). Напомним, что лидер КМКС Ласло Брензович уже несколько лет находится в Венгрии, в Украине против него проведено уголовное дело. КМКС при действующем руководстве считают подконтрольной Орбану.
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