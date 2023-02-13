Луснули как скорлупа: как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции (ВИДЕО)

6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения.

По последним данным, уже известно о 31643 погибших в Турции и более 4500 погибших в Сирии.

Позже в сети показали, как выглядят дороги в Турции после разрушительного стихийного явления.

Как сообщает издание Bloomberg, землетрясения нанесли экономике страны ущерб в размере $84 млрд или около 10% ВВП.

Спасательная операция продолжается, потому, к сожалению, количество пострадавших и погибших будет расти.

Напомним, ранее мы писали: Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша.

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