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  • Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Сегодня 16:06
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Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.

Новости Днепра про Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Сегодня этот материал прокомментировал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета. По его словам, эта статья – очередная российская ИПСО.

Нам всем следует понимать, что россия постоянно реализует информационную кампанию по деморализации Украины. Эта статья является очередной попыткой россии деморализовать украинское общество и создать давление на наших партнеров на Западе, – отметил он.

Лукашук привел несколько аргументов, почему он считает, что это российская ИПСО.

Во-первых, по его мнению, важно обратить внимание на контекст публикации этой статьи – она появилась в период ключевых событий, касающихся Украины на международном уровне, таких как голосование относительно начала переговоров по вступлению в ЕС и обсуждение помощи от Конгресса США.

Это указывает на попытку влияния на международное мнение относительно поддержки Украины, – отметил Лукашук.

Во-вторых, автор материала – аналитик, а не официальное лицо.

Это еще больше подчеркивает субъективность заявления. Аналитик сомнительной репутации, который «хайпует» именно на теме войны в нашем государстве, – пишет глава облсовета.

В-третьих, в статье содержатся утверждения, которые невозможно проверить, но которые четко направлены на деморализацию украинцев и партнеров, призваны вызвать негативные эмоции, тревожность и панику.

Россияне любым способом пытаются расколоть и изнурить украинское общество. Хотят реализовать стратегию «разъединяй и властвуй». Дезинформация всегда была мощным оружием. Искажение фактов, манипулирование эмоциями, искажение реальности – наш враг постоянно пытается использовать эти инструменты с понятной целью. Мы должны понимать эти попытки манипулировать нашими эмоциями и нашим сознанием. Всегда важно помнить об информационной гигиене и критически относиться к любым новостям, особенно тем, которые могут вызвать панику или тревогу. Поэтому каждый раз, когда выходит любая провокационная статья, анализируйте ее, включайте критическое мышление и здоровый скептицизм по поводу непроверенных новостей, – написал Лукашук.

Он также призвал всех использовать только проверенную информацию из надежных источников.

Да, нам сейчас тяжело и непросто, но у россии нет возможности продолжать войну до 2026 года. Оккупанты знают, что война в Украине не завершится в их пользу. Также помним, что санкции действуют. Украинцы гораздо сильнее, чем думают наши враги. Мы победим в этой войне! – добавил Лукашук.

Новости Днепра про Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Новости Днепра про Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

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Новости Днепра про Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 годуУкраїнська Новости Днепра про Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 годуРусский

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