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Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Сегодня 13:28
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Ночью оккупанты атаковали Днепр и Днепропетровскую область дронами.

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Пять БПЛА наша ПВО уничтожила. Но, к сожалению, есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. В каком они состоянии, мы писали здесь.

Позже Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, показал, как выглядит предприятие после ночной атаки.

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Россияне хотят, чтобы мы боялись. Они ждут, когда мы сломаемся и согласимся на любые условия, чтобы остановить эту войну. Но оккупанты до сих пор так ничего и не поняли… Они не поняли, что будут получать по зубам и умирать. Украина победит. Последствия сегодняшних атак дронами по Днепру. Осталось ли у захватчиков что-нибудь человеческое? Вопрос риторический, – написал Николай Лукашук.

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

россия – страна-террорист.

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

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Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)Українська Новости Днепра про Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)Русский

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