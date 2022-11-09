Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО)

Ночью оккупанты атаковали Днепр и Днепропетровскую область дронами.

Пять БПЛА наша ПВО уничтожила. Но, к сожалению, есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. В каком они состоянии, мы писали здесь.

Позже Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, показал, как выглядит предприятие после ночной атаки.

Россияне хотят, чтобы мы боялись. Они ждут, когда мы сломаемся и согласимся на любые условия, чтобы остановить эту войну. Но оккупанты до сих пор так ничего и не поняли… Они не поняли, что будут получать по зубам и умирать. Украина победит. Последствия сегодняшних атак дронами по Днепру. Осталось ли у захватчиков что-нибудь человеческое? Вопрос риторический, – написал Николай Лукашук.

россия – страна-террорист.

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