Лукашук обратился в Кабмин с просьбой не отключать свет в одном из районов Днепропетровщины

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук обратился в Кабмин с просьбой не применять графики отключений света в громадах Днепропетровщины, где идут боевые действия.

В частности, это касается Никополя и громад Никопольского района. Там насчитывается 8 территорий, где ведутся активные боевые действия. Также там тяжелая гуманитарная ситуация и, кроме отключений света, у жителей проблемы с водоснабжением, связью и надлежащим уведомлением об опасности из-за обстрелов.

Об этом Николай Лукашук сообщил в своем телеграмм-канале.

“В преддверии отопительного сезона вопрос встал крайне остро. Прифронтовые громады нашей области сейчас не потребляют много электроэнергии. Поэтому я считаю, что там могут не применяться графики почасовых отключений. Это поможет нашим людям, находящимся под неизменным давлением врага. Надеюсь, этот вопрос будет решен”, – написал Николай Лукашук.

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