Лучшие плавчихи: криворожские спортсменки привезли домой награды

Об этом говорится на странице ДЮСШ №10 в соцсети.
Лесняк Арина завоевала 2 места в 400 метрах вольным стилем и комплексном плавании, а также 100 метрах на спине.
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