Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре

Елена Сердюк была на ранних сроках беременности, когда их с любимым мужем Николаем разлучила война.
Жена переехала в Днепр, а мужчина отправился защищать страну. Многие месяцы они не виделись.
На днях они чудом встретились в Днепре, в больнице Мечникова.
Елену привезли в Мечникова, когда начались роды, а в этот же вечер ее муж попал в больницу с ранением.
Таким образом, они и встретились. Николай нашел в себе силы присутствовать на родах и поддержать жену.
Он счастлив, что смог увидеть первые секунды жизни своего сыночка. Мальчика назвали Михайликом.
Читайте также:
Автор:
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Терновке…
В Днепропетровской области за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями…
12-го февраля в городе Карловац, что в Хорватии завершился Кубок…
С начала полномасштабной войны на Днепропетровщине более 1,7 тыс. переселенок…
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Терновке вечером 13 февраля.
В Днепропетровской области за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 10 038 человек, из них треть — дети до 17 лет.
12-го февраля в городе Карловац, что в Хорватии завершился Кубок Европы по кикбоксингу WAKO. Приняли участие в соревнованиях и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №2.
С начала полномасштабной войны на Днепропетровщине более 1,7 тыс. переселенок родили детей. Еще более 160 женщин, переехавших из «горячих точек», готовятся стать мамами.
Захватите с собой зонт!
13 февраля, примерно в 18:00, исчезли 11-летние Каролина и Ева Диконенко и 8-летний Даниил Диконенко и в настоящее время их местонахождение неизвестно.
Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, сегодня в результате обстрела Никополя пострадал мужчина.
В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.
Полицию вызвали на ул. Передовую в Днепре. На остановке возле магазина возник конфликт, мужчина угрожал оппоненту пистолетом, они толкались, ссорились.
В Украину из Франции завезли концентрированный напиток, в котором было обнаружено слишком высокое содержание красителя E 124 (Понсо 4R).
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!