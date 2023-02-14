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Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре

Сегодня 09:00
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Супруги проживали в регионе, где сейчас идут боевые действия.

Новости Днепра про Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре

Елена Сердюк была на ранних сроках беременности, когда их с любимым мужем Николаем разлучила война.

Жена переехала в Днепр, а мужчина отправился защищать страну. Многие месяцы они не виделись.

На днях они чудом встретились в Днепре, в больнице Мечникова.

Елену привезли в Мечникова, когда начались роды, а в этот же вечер ее муж попал в больницу с ранением.

Таким образом, они и встретились. Николай нашел в себе силы присутствовать на родах и поддержать жену.

Он счастлив, что смог увидеть первые секунды жизни своего сыночка. Мальчика назвали Михайликом.

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Новости Днепра про Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в ДнепреРусский

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