Love story: супруги, разлученные войной, чудом встретились в Днепре

Супруги проживали в регионе, где сейчас идут боевые действия.

Елена Сердюк была на ранних сроках беременности, когда их с любимым мужем Николаем разлучила война.

Жена переехала в Днепр, а мужчина отправился защищать страну. Многие месяцы они не виделись.

На днях они чудом встретились в Днепре, в больнице Мечникова.

Елену привезли в Мечникова, когда начались роды, а в этот же вечер ее муж попал в больницу с ранением.

Таким образом, они и встретились. Николай нашел в себе силы присутствовать на родах и поддержать жену.

Он счастлив, что смог увидеть первые секунды жизни своего сыночка. Мальчика назвали Михайликом.

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