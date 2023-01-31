Лоукостер Ryanair нанимает украинский персонал в ожидании возвращения после войны

Ирландский авиаперевозчик надеется вернуться в Украину, как только окончится война.

Ryanair сообщил, что берет на работу значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовыми к возвращению в Украину, как только это будет безопасно сделать. Но не раньше, чем закончится война с Россией.

Об этом заявил генеральный директор компании Майкл О’Лири, пишет Reuters.

Мы нанимаем немало украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно», — заявил О’Лири.

Отмечается, что до полномасштабной войны компания планировала рассматривать возможность базирования в Украине до 20 самолетов.

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