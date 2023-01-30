Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое количество раз. Некоторые потопы приводили к тому, что людям пришлось менять место жительства. Одно из самых сильных наводнений произошло в нашем городе более 90 лет назад. Дождь шел такой обильный и так долго, что люди передвигались по городу на лодках.

В мае 1931 года в Днепре и других городах Украины было зафиксированное большое количество выпавших за раз осадков. Это привело к наводнению, и жители города были вынуждены передвигаться по дорогам Днепра вплавь.

Дождь шел несколько дней в результате стихии было затоплено 1657 квартир, 715 дворов, потерпевшими было признано 8,3 тыс человек, а на новое место были вынуждены переселится 13,5 тыс горожан.

Местные газеты писали тогда, что вся береговая полоса от нынешней улицы Княгини Ольги до парка Шевченко была залита водой. Сохранились фото, как выглядел тогда центр. На улице Воскресенской люди передвигались на лодках.

Вода стояла у театра и на том месте, где сейчас находится памятник молодому Тарасу Шевченко.

Улица Владимира Великого во все времена была эпицентром подтоплений.

Затопило и улицу рядом с нынешним оперным театром.

Стихия не прошла мимо «Озерки». Продавцы были вынуждены забраться на крыши своих лавок, чтобы спастись от воды.

Не лучшей была ситуация и на нынешней улице Пастера.

На левом берегу наиболее пострадал АНД район.

На правом берегу затопило трамвайные линии.

Дома были затоплены по самую крышу.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

Читайте также:

Українська Русский

Автор: