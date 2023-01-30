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Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Сегодня 19:55
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За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое количество раз. Некоторые потопы приводили к тому, что людям пришлось менять место жительства. Одно из самых сильных наводнений произошло в нашем городе более 90 лет назад. Дождь шел такой обильный и так долго, что люди передвигались по городу на лодках.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

В мае 1931 года в Днепре и других городах Украины было зафиксированное большое количество выпавших за раз осадков. Это привело к наводнению, и жители города были вынуждены передвигаться по дорогам Днепра вплавь.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Дождь шел несколько дней в результате стихии было затоплено 1657 квартир, 715 дворов, потерпевшими было признано 8,3 тыс человек, а на новое место были вынуждены переселится 13,5 тыс горожан.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Местные газеты писали тогда, что вся береговая полоса от нынешней улицы Княгини Ольги до парка Шевченко была залита водой. Сохранились фото, как выглядел тогда центр. На улице Воскресенской люди передвигались на лодках.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Вода стояла у театра и на том месте, где сейчас находится памятник молодому Тарасу Шевченко.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Улица Владимира Великого во все времена была эпицентром подтоплений.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Затопило и улицу рядом с нынешним оперным театром.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Стихия не прошла мимо «Озерки». Продавцы были вынуждены забраться на крыши своих лавок, чтобы спастись от воды.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Не лучшей была ситуация и на нынешней улице Пастера.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

На левом берегу наиболее пострадал АНД район.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

На правом берегу затопило трамвайные линии.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

Дома были затоплены по самую крышу.

Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)Українська Новости Днепра про Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)Русский

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