Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«Лезли» без очереди: на заправке в Кривом Роге возник скандал с военными

Сегодня 13:27
просмотров

В Кривом Роге на одной из заправок начался скандал из-за военных, которые хотели заправиться вне очереди.

Новости Днепра про

Подробности истории рассказали в одном из сообществ на фейсбуке в Кривом Роге.

По словам криворижанина Александра, 29 декабря около 12 часов дня, на одной из заправок клиент устроил скандал. Мужчина выражал свое недовольство военными, которые хотели заправиться вне очереди.

Военнослужащие были в форме и со служебным авто. Они очень спешили, поэтому попросились заправиться вне очереди, потому что на АЗС было много машин. Из-за этого разразился скандал и один из автомобилистов начал оскорблять военных.

В комментариях к сообщению разгорелась бурная дискуссия. Большая часть горожан считает, что устроивший скандал мужчина не прав, потому что военнослужащие вежливо попросили пропустить их без очереди и им можно это простить. Остальные уверены, что нельзя делать исключения даже для военных.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Витраж с выкройками и клумба вместо фонтана: ТОП-10 редких фото ЦУМа в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    Витраж с выкройками и клумба вместо фонтана: ТОП-10 редких фото ЦУМа в Днепре

    1 января 1939 года в Днепре открылся самый большой торговый…

    До 110 «звезд» в час: в Днепре можно увидеть впечатляющий звездопад
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    До 110 «звезд» в час: в Днепре можно увидеть впечатляющий звездопад

    Сегодня 3 января, произойдет первый звездопад года.

    Во время второго рождественского уик-энда будут курсировать дополнительные поезда из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 11:42
    Во время второго рождественского уик-энда будут курсировать дополнительные поезда из Днепра

    Укрзализныця объявила о дополнительных рейсах на Рождество.

    В Днепре искали взрывчатку в здании ОГА
    Новости Днепра
    Сегодня 11:08
    В Днепре искали взрывчатку в здании ОГА

    В Днепре неизвестный сообщил о заминировании здания ОГА.

    Последние новости

    Витраж с выкройками и клумба вместо фонтана: ТОП-10 редких фото ЦУМа в Днепре
    Витраж с выкройками и клумба вместо фонтана: ТОП-10 редких фото ЦУМа в Днепре

    1 января 1939 года в Днепре открылся самый большой торговый центр того времени Центральный универсальный магазин – ЦУМ. До сих пор он остается одним из самых популярных мест в Днепре. Тут работают десятки магазинов и продается все: от пуговиц и…

    Сегодня 12:59
    просмотров
    До 110 «звезд» в час: в Днепре можно увидеть впечатляющий звездопад
    До 110 «звезд» в час: в Днепре можно увидеть впечатляющий звездопад

    Сегодня 3 января, произойдет первый звездопад года.

    Сегодня 12:32
    просмотров
    Во время второго рождественского уик-энда будут курсировать дополнительные поезда из Днепра
    Во время второго рождественского уик-энда будут курсировать дополнительные поезда из Днепра

    Укрзализныця объявила о дополнительных рейсах на Рождество.

    Сегодня 11:42
    просмотров
    В Днепре искали взрывчатку в здании ОГА
    В Днепре искали взрывчатку в здании ОГА

    В Днепре неизвестный сообщил о заминировании здания ОГА.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    Большой обломок застрял в сонной артерии: в Днепре спасают 20-летнего военного
    Большой обломок застрял в сонной артерии: в Днепре спасают 20-летнего военного

    В Днепре спасают молодого военного.

    Сегодня 10:20
    просмотров
    Новые таланты: в Днепре ищут стендаперов
    Новые таланты: в Днепре ищут стендаперов

    Центральная городская библиотека Днепра объявила о проведении мероприятия. Участие в нем могут принять стендаперы.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Без экстренных отключений: какая ситуация с электроснабжением в Днепре 3 января
    Без экстренных отключений: какая ситуация с электроснабжением в Днепре 3 января

    В Днепре по состоянию на утро 3 января экстренные отключения света отменили. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений, которые обновили 21 декабря 2022 года

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробности
    Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробности

    Начались триста четырнадцатые сутки русского широкомасштабного вторжения. Не утихают обстрелы Днепропетровской области. В который раз страдает Никопольский район.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Важно: как работает общественный транспорт Днепра 3 января
    Важно: как работает общественный транспорт Днепра 3 января

    Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, — Генштаб
    Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 2 января отразили 13 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх