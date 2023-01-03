«Лезли» без очереди: на заправке в Кривом Роге возник скандал с военными

Подробности истории рассказали в одном из сообществ на фейсбуке в Кривом Роге.
По словам криворижанина Александра, 29 декабря около 12 часов дня, на одной из заправок клиент устроил скандал. Мужчина выражал свое недовольство военными, которые хотели заправиться вне очереди.
Военнослужащие были в форме и со служебным авто. Они очень спешили, поэтому попросились заправиться вне очереди, потому что на АЗС было много машин. Из-за этого разразился скандал и один из автомобилистов начал оскорблять военных.
В комментариях к сообщению разгорелась бурная дискуссия. Большая часть горожан считает, что устроивший скандал мужчина не прав, потому что военнослужащие вежливо попросили пропустить их без очереди и им можно это простить. Остальные уверены, что нельзя делать исключения даже для военных.
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