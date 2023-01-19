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Лежала в туалете: в Днепре у вокзала нашли запал от гранаты

Сегодня 15:34
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В Днепре в биотуалете на Вокзальной площади нашли запал от гранаты
Новости Днепра про Лежала в туалете: в Днепре у вокзала нашли запал от гранаты

фото ілюстративне

Сообщается, что в среду 18 января у железнодорожного вокзала была найдена граната. Обнаружили ее в биотуалете на Вокзальной площади, пишет «Днепр Оперативный».

На место вызвали правоохранителей, которые установили, что это пыл типа «УДЗ». Опасный предмет был отправлен на уничтожение.

Полицейские ищут человека, который мог оставить боеприпас в туалете.

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Новости Днепра про Лежала в туалете: в Днепре у вокзала нашли запал от гранатыУкраїнська Новости Днепра про Лежала в туалете: в Днепре у вокзала нашли запал от гранатыРусский

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