Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Оно лежало на пустыре у дома №18.
Об этом сообщает «Информатор».
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Предварительно, телесных повреждений на теле нет. Но на трупе обнаружили следы от укусов животных.
Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
Внимание! Фото 18+.
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