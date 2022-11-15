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  • Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Сегодня 12:52
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Сегодня, 15 ноября, на проспекте Поля нашли тело полуобнаженного мужчины.

Новости Днепра про Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Оно лежало на пустыре у дома №18.

Об этом сообщает «Информатор».

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Предварительно, телесных повреждений на теле нет. Но на трупе обнаружили следы от укусов животных.

Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Внимание! Фото 18+.

Новости Днепра про Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Новости Днепра про Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Новости Днепра про Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

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