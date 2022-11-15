Лежал на пустыре: в Днепре на проспекте Поля нашли труп полуобнаженного мужчины

Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Предварительно, телесных повреждений на теле нет. Но на трупе обнаружили следы от укусов животных.

Об этом сообщает «Информатор».

Оно лежало на пустыре у дома №18.

Сегодня, 15 ноября, на проспекте Поля нашли тело полуобнаженного мужчины.

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