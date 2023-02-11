Летят «мопеды»: в Днепре и области снова угроза применения «Шахедов»

В Днепре в 18.42 объявили воздушную тревогу. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, на Днепропетровщине снова угроза применения ударных БпЛА.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Лукашук уточнил, что дроны летят с юга.
Скорее всего, до Днепра ничего не долетит, однако советуем спрятаться подальше от окон и зайти в помещение. Заметим, что нашу область атакуют мопедами третий день подряд.
Ранее в воздушном командовании «Схід» показали, как охотятся за российским железом.
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