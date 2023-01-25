«Леопарды» теперь свободны: правительство Германии разрешило отправить свои танки Украине

Правительство Германии объявило об отправке своих танков Leopard Украине и разрешило реэкспорт другим странам.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Отмечается, что Германия согласовала отправку танков Leopard для Украины и разрешила их реэкспорт от других стран.

Сама Германия планирует отправить в Украину роту танков – это 14 единиц.

Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и обслуживание системы.

Кроме этого, министр обороны Польши Марцин Очепа сообщил, что Европа, США и Канада могут без особого труда отправить 100 Leopard в Украину, и выразил надежду, что Германия не только разрешит поставки третьим странам, но и передаст свои танки.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для того чтобы существенно изменить позиции на поле боя, Украине необходимо 400 таких танков.

300-400 таких танков действительно превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам, — заметил он.

О передаче этих танков говорят уже не первую неделю. Правительство Германии отказывалось давать согласие на отправку этого вооружения. Поэтому украинцы начали флешмоб FreeTheLeopard, в рамках которого требовали освободить Леопардов и одевались во что-то с характерным животным принтом.

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