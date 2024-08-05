Легкоатлетка из Днепра Анна Рыжикова прошла в полуфинал Олимпиады-2024

Анна Рыжикова финишировала второй в забеге №3 с результатом 54.95 с. Она показала свой лучший результат сезона.
Об этом сообщили в Отделении НОК в Днепропетровской области.
Завтра, 6 августа, спортсменка будет сражаться за место в финале. Полуфинал бега на этой дистанции состоится в 21:07.
Анна Рыжикова не смогла попасть в полуфинал Олимпиады автоматически. В своем забеге легкоатлетка финишировала четвертой, однако не смогла пройти по времени с 55.13 секундами.
Напомним, ранее мы писали, что днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024. А спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде.
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