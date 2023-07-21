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Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат

Сегодня 15:59
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Наша гордость!

Новости Днепра про Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат

Недавно на соревнованиях золотой серии Мирового континентального тура в Венгрии днепровский метатель молота Михаил Кохан выборол победу с результатом 79,37 м. 

С самым лучшим для себя результатом в сезоне 22-летний спортсмен также выполнил олимпийский норматив (78,20 м).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Таким образом Михаил получил для Украины лицензию на участие в Олимпийских играх. 

Отметим, это уже четвертая путевка на Олимпиаду именно в легкой атлетике. Ранее это сделали Ирина Геращенко и Юлия Левченко в прыжках в высоту и Марина Бех-Романчук в тройном прыжке. В целом у Украины уже почти 20 лицензий на Игры-2024.

Поздравляем нашего спортсмена и желаем ему новых побед!

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Новости Днепра про Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результатУкраїнська Новости Днепра про Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результатРусский

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