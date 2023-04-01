Легендарный украинский воин Даниил «Моджахед» Ляшук, погибший под Бахмутом, будет похоронен в Днепре

Об этом сообщил побратим воина Руслан Краснов. По его словам, Даниил еще при жизни озвучивал желание быть похороненным в Днепре.
Краснов добавил, что точное время и место прощания станут известны позже.
«Захоронение нашего побратима будет и городе Днепр. Мы это с ним обсуждали и я знаю, что он хотел бы именно так. Поэтому все, кто хочет с ним попрощаться, ждите более подробной информации», — обратился к интернет-пользователям Руслан.
Народный Герой Украины Даниил Ляшук родился в городе Брест, что в Беларуси. В 14 лет с родителями переехал в украинский Крым, где выучился на моряка. После аннексии полуострова и начала войны на Донбассе он решил стать на защиту Украины, поэтому поехал в АТО добровольцем. Первое боевое ранение он получил 19 января 2015 года в Луганской области. 18 августа 2022-го во время выполнения боевого задания он снова был ранен. Обломки попали в живот, легкие, печень, но после ряда сложных операций и реабилитации Даниил снова взял в руки оружие и отправился в самые горячие точки фронта.
Защитник так и не получил украинского гражданства. Сейчас сослуживцы, журналисты и все, кто знал героя, просят предоставить ему гражданство Украины посмертно.
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