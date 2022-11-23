Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Сегодня 11:23
просмотров

Фотограф из Днепра показал кадры из легендарной Чернобыевки.

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Аэропорт в Чернобаевке, расположенный вблизи Херсона, теперь едва ли не самый известный аэропорт во всей Украине. С первых дней войны Чернобаевка обросла легендами, а взлетная полоса стала местом активных боевых действий. Оккупанты стягивали сюда технику, а украинские военные то и дело пытались ее уничтожить. Вышло более 20 «эпизодов» знаменитой Чернобаевки.

Как рассказал фотограф из Днепра Антон Шевелев, он скептически относился к историям о легендарной Чернобыевке, но побывав на аэродроме понял, что почти все было правдой.

Честно говоря, я скептически относился к историям о Чернобаевке, война, надо поддерживать и давать положительные новости, давать надежду и делать патриотические легенды, ну как минимум преувеличивали, но вчера, когда я попал в легендарную Чернобаевку, я был мягко говоря поражен. стоя на взлетной полосе, пройдясь по позициям врага, могу сказать две вещи, во-первых, если они здесь окопались, первая армия мира по закапыванию, снимаю шляпу, во-вторых, как же мы их здесь развалили, и это я видел беглые 5 -10% разминированных, — рассказал Антон.

Также фотограф запечатлел, как сейчас выглядит легендарный аэропорт. Уцелевшую технику оккупанты отсюда убрали еще в конце октября, когда готовились бежать из Херсона, но вблизи аэродрома до сих пор валяются тонны уничтоженного железа.

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Читайте також:

Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт УкраиныРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Если долго не будет электричества: где в Днепре найти «Пункты несокрушимости»
    Новости Днепра
    Сегодня 10:35
    Если долго не будет электричества: где в Днепре найти «Пункты несокрушимости»

    В Украине открывают Пункты несокрушимости на случай длительного отключения света.

    Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, — сводка Генштаба
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, — сводка Генштаба

    В Севастополе на базе одного из учебных заведений оккупанты готовят…

    Мошенники из Днепропетровщины похитили более 400 тысяч гривен у клиентов ПриватБанка
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Мошенники из Днепропетровщины похитили более 400 тысяч гривен у клиентов ПриватБанка

    Мошенники из Павлограда похитили более 400 тысяч гривен, используя фишинговые…

    Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

    Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы…

    Последние новости

    Участвовал в АТО/ООС: в бою за Украину погиб главный сержант Иван Соляник
    Участвовал в АТО/ООС: в бою за Украину погиб главный сержант Иван Соляник

    Светлая память!

    Сегодня 12:02
    1
    просмотров
    Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорела
    Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорела

    На Дніпропетровщині літнє подружжя ледь не вчаділо у власному будинку.

    Сегодня 12:01
    просмотров
    Если долго не будет электричества: где в Днепре найти «Пункты несокрушимости»
    Если долго не будет электричества: где в Днепре найти «Пункты несокрушимости»

    В Украине открывают Пункты несокрушимости на случай длительного отключения света.

    Сегодня 10:35
    просмотров
    В Кривом Роге спасатели помогли женщине, которая упала в яму
    В Кривом Роге спасатели помогли женщине, которая упала в яму

    Сегодня, 23 ноября, в 05:02 на линию "101" сообщили, что на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге женщина упала в яму.

    Сегодня 10:31
    2
    просмотров
    Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, — сводка Генштаба
    Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, — сводка Генштаба

    В Севастополе на базе одного из учебных заведений оккупанты готовят операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства.

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    Мошенники из Днепропетровщины похитили более 400 тысяч гривен у клиентов ПриватБанка
    Мошенники из Днепропетровщины похитили более 400 тысяч гривен у клиентов ПриватБанка

    Мошенники из Павлограда похитили более 400 тысяч гривен, используя фишинговые ссылки.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик
    Прожил всего 2 дня: во время обстрела роддома в Запорожской области погиб мальчик

    Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянске в Запорожской области.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Накрыли из «Градов» и тяжелой артиллерии: какая ситуация на Днепропетровщине
    Накрыли из «Градов» и тяжелой артиллерии: какая ситуация на Днепропетровщине

    Ночь на 23 ноября оказалась очень беспокойной для жителей Никопольского района. Россияне накрыли из "Градов" и тяжелой артиллерии 2 общины.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Чтобы всех было видно: в Днепре полиция одевала горожан в световозвращатели
    Чтобы всех было видно: в Днепре полиция одевала горожан в световозвращатели

    Учитывая плохое освещение улиц в темное время и риск ДТП, полицейские Днепра решили самостоятельно надеть на горожан светоотражающие элементы.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Любая помощь сейчас нужна: жителям Криворожского района дадут гуманитарку дровами
    Любая помощь сейчас нужна: жителям Криворожского района дадут гуманитарку дровами

    В частности, владельцы частных домов Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района от областной военной администрации получат дрова на отопление домов.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх