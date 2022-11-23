Легендарная Чернобаевка: фотограф из Днепра показал, как выглядит самый известный аэропорт Украины

Аэропорт в Чернобаевке, расположенный вблизи Херсона, теперь едва ли не самый известный аэропорт во всей Украине. С первых дней войны Чернобаевка обросла легендами, а взлетная полоса стала местом активных боевых действий. Оккупанты стягивали сюда технику, а украинские военные то и дело пытались ее уничтожить. Вышло более 20 «эпизодов» знаменитой Чернобаевки.
Как рассказал фотограф из Днепра Антон Шевелев, он скептически относился к историям о легендарной Чернобыевке, но побывав на аэродроме понял, что почти все было правдой.
Честно говоря, я скептически относился к историям о Чернобаевке, война, надо поддерживать и давать положительные новости, давать надежду и делать патриотические легенды, ну как минимум преувеличивали, но вчера, когда я попал в легендарную Чернобаевку, я был мягко говоря поражен. стоя на взлетной полосе, пройдясь по позициям врага, могу сказать две вещи, во-первых, если они здесь окопались, первая армия мира по закапыванию, снимаю шляпу, во-вторых, как же мы их здесь развалили, и это я видел беглые 5 -10% разминированных, — рассказал Антон.
Также фотограф запечатлел, как сейчас выглядит легендарный аэропорт. Уцелевшую технику оккупанты отсюда убрали еще в конце октября, когда готовились бежать из Херсона, но вблизи аэродрома до сих пор валяются тонны уничтоженного железа.
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