Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Сегодня 09:56
просмотров

В Днепре обещают штормовой ветер.

Новости Днепра про Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Об опасных погодных условиях предупредили в Днепропетровском региональном центре метеорологии. В сообщении отмечается, что 5 декабря в Днепре ожидают сильный ветер. Кое-где порывы восточного ветра будут достигать 20 м/с.

Сегодня еще прогнозируют сильный мороз, поэтому одевайтесь потеплее, когда будете выходить на улицу.

Однако есть и хорошие новости. Сегодня целый день будет солнечно

Новости Днепра про Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявленииУкраїнська Новости Днепра про Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявленииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Только без паники: что делать, если застряли в лифте
    Новости Днепра
    Сегодня 12:18
    Только без паники: что делать, если застряли в лифте

    Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может…

    В Днепре задержали «охотника» с полуобморочным фазаном в руках и мертвой птицей в сумке
    Новости Днепра
    Сегодня 12:02
    В Днепре задержали «охотника» с полуобморочным фазаном в руках и мертвой птицей в сумке

    В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.

    В Днепре можно приобрести яйца из будущего
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    В Днепре можно приобрести яйца из будущего

    В Днепре приобрели яйца из будущего.

    «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

    Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации…

    Последние новости

    Только без паники: что делать, если застряли в лифте
    Только без паники: что делать, если застряли в лифте

    Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может пропасть в любое время. Многие стараются не пользоваться лифтом, поскольку пока вы добираетесь на нужный этаж в доме как раз может пропасть свет. Но тем, кто живет на последних этажах…

    Сегодня 12:18
    просмотров
    В Днепре задержали «охотника» с полуобморочным фазаном в руках и мертвой птицей в сумке
    В Днепре задержали «охотника» с полуобморочным фазаном в руках и мертвой птицей в сумке

    В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.

    Сегодня 12:02
    просмотров
    В Днепре можно приобрести яйца из будущего
    В Днепре можно приобрести яйца из будущего

    В Днепре приобрели яйца из будущего.

    Сегодня 11:15
    просмотров
    Возвращаются к графикам: в Днепре и области действуют стабилизационные отключения
    Возвращаются к графикам: в Днепре и области действуют стабилизационные отключения

    Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.

    Сегодня 11:08
    0
    просмотров
    Сгорела дотла: на Днепропетровщине на трассе пылала легковушка
    Сгорела дотла: на Днепропетровщине на трассе пылала легковушка

    В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили, что недалеко от села Широкое Криворожского района на обочине трассы горит легковой автомобиль.

    Сегодня 10:43
    1
    просмотров
    В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)
    В ОП показали первые кадры с места ночного ракетного удара по Кривому Рогу (ФОТО)

    В Кривом Роге ударили ракетами по промышленному предприятию.

    Сегодня 10:22
    просмотров
    В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)
    В Днепре в дачном доме сгорел мужчина (ФОТО)

    В Днепре в дачном доме на территории садового общества «Коммунальщик» сгорел мужчина.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка
    «Искусство Сичеславщины»: в Днепре открылась художественная выставка

    Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации Национального союза художников Украины. На ней собрано 260 лучших работ художников региона, созданных за последнее десятилетие.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах
    В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах

    5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Трагическая ночь: оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог, есть жертвы
    Трагическая ночь: оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог, есть жертвы

    Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх