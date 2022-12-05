Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

В Днепре обещают штормовой ветер.

Об опасных погодных условиях предупредили в Днепропетровском региональном центре метеорологии. В сообщении отмечается, что 5 декабря в Днепре ожидают сильный ветер. Кое-где порывы восточного ветра будут достигать 20 м/с.

Сегодня еще прогнозируют сильный мороз, поэтому одевайтесь потеплее, когда будете выходить на улицу.

Однако есть и хорошие новости. Сегодня целый день будет солнечно

Українська Русский

Автор: