Ледяной ветер будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Об опасных погодных условиях предупредили в Днепропетровском региональном центре метеорологии. В сообщении отмечается, что 5 декабря в Днепре ожидают сильный ветер. Кое-где порывы восточного ветра будут достигать 20 м/с.
Сегодня еще прогнозируют сильный мороз, поэтому одевайтесь потеплее, когда будете выходить на улицу.
Однако есть и хорошие новости. Сегодня целый день будет солнечно
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Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может…
В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.
В Днепре приобрели яйца из будущего.
Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации…
Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может пропасть в любое время. Многие стараются не пользоваться лифтом, поскольку пока вы добираетесь на нужный этаж в доме как раз может пропасть свет. Но тем, кто живет на последних этажах…
В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.
В Днепре приобрели яйца из будущего.
Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.
В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили, что недалеко от села Широкое Криворожского района на обочине трассы горит легковой автомобиль.
В Кривом Роге ударили ракетами по промышленному предприятию.
В Днепре в дачном доме на территории садового общества «Коммунальщик» сгорел мужчина.
Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации Национального союза художников Украины. На ней собрано 260 лучших работ художников региона, созданных за последнее десятилетие.
5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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