Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку

В Днепре заметили странную "елку".

Сезон украшения елок в самом разгаре, поэтому каждый день на улицах Днепра замечают новую новогоднюю красавицу. Раньше в центре замечали алко-елку. Похоже в Амур-Нижнеднепровском районе решили продлить тему и пофантазировать, сделав «лечебное» дерево.

Елка в АНД районе, – комментируют находку горожане.

Неизвестно, использовали ли для арт-инсталляции новые или использованные шприцы. Горожане предположили, что кто-то хотел полечить дерево или действительно таким образом проявил свой художественный талант.

Иронично, что на фоне «елки» виднеется знак аптеки.

Что касается настоящих елок, то цены на них бьют рекорды. ТУТ мы делали обзор стоимости сосен на одном из елочных базарчиков.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: