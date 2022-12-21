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Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог

Сегодня 09:30
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Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча поспілкувалася з місцевими рятувальниками.

Новости Днепра про Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой РогЧрезвычайники – первые, которые прибывают на поруток житейских в случае пожара, аварий и вражеских обстрелов.

Сейчас они трудятся в сложных условиях.

Криворожские супергерои провели экскурсию по пожарной части для Леси Никитюк. Начали все в гараже, где припаркованы 3 разных вида спецтранспорта: от старенького ЗИЛа до современного Mercedes, прибывшего из Норвегии. Телеведущей продемонстрировали необходимое для работы чрезвычайных машин оборудование.

Также чрезвычайники посоветовали во время воздушной тревоги находиться в коридоре или в ванной комнате. Дело в том, что в узком помещении плиты и перекрытия не ломаются и в плоскости, которая образуется, большая вероятность выжить.

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