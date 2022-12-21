Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог

Чрезвычайники – первые, которые прибывают на поруток житейских в случае пожара, аварий и вражеских обстрелов.
Сейчас они трудятся в сложных условиях.
Криворожские супергерои провели экскурсию по пожарной части для Леси Никитюк. Начали все в гараже, где припаркованы 3 разных вида спецтранспорта: от старенького ЗИЛа до современного Mercedes, прибывшего из Норвегии. Телеведущей продемонстрировали необходимое для работы чрезвычайных машин оборудование.
Также чрезвычайники посоветовали во время воздушной тревоги находиться в коридоре или в ванной комнате. Дело в том, что в узком помещении плиты и перекрытия не ломаются и в плоскости, которая образуется, большая вероятность выжить.
Читайте также:
Автор:
За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15…
Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и…
С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе…
Поздним вечером 20 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение…
За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.
Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.
С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.
Поздним вечером 20 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в городе Верховцево. На место происшествия выехали пожарные местной пожарной команды и пожарные из Верхнеднепровска.
В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували 462 випадки COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 13,6%, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – знизилася у 5,5 рази. Об этом сообщили в пресс-службе…
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре водитель украл с завода 770 литров бензина за 9 месяцев.
Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
В Днепре на улице Судца поймали "шумного" соседа с наркотиками.
В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники наткнулись на останки древнеримского поселения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!