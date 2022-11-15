Лайфхак: как сохранить продукты в холодильнике, если отключили электричество

В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они длятся дольше, чем заявлено поставщиком электроэнергии. Как при таком отключении света сохранить качество продуктов их холодильника – рекомендации собирали журналисты dnepr.info.

Меры безопасности

Самое главное – как можно дольше нужно держать дверцы холодильника закрытыми. Так тепло с комнаты не попадет внутрь. Если отключается электричество, среднестатистический холодильник способен сохранять холод до 4 часов.

В морозильной камере продукты сохранятся в «глазури» сутки. Это при условии, что она наполовину заполнена. Если морозился забита под завязку, то различные продукты в ней смогут пробыть замороженными до 48 часов и только после этого начнут «таять».

При температуре в холодильнике +4 градуса Цельсия, а в морозилке не выше 0 – продукты все еще будут безопасны для употребления. Если температура в холодильнике стала выше указанной нормы – от употребления еды лучше отказаться. При этом не стоит пробовать еду на вкус, чтобы проверить безопасно ли ее употребление в пищу.

Альтернатива холодильнику

Не плохо иметь под рукой пару сумок-холодильников на случай отключения электричества. С его помощью можно держать продукты в холоде больше, чем 4 часа.

Еще одна альтернатива холодильнику – таз с холодной водой. Достаточно все продукты сложить в герметичную посуду и поставить ее в этот таз.

Транспортировочная пленка с пузырьками не пропускает тепло, поэтому замороженные продукты советуют заворачивать именно в такую пленку, а потом уже выносить на балкон либо прятать в сумку-холодильник.

Минус за окном способен заменить морозильную камеру. Если на улице холодная погода, то продукты из морозилки можно обернуть бумагой и полотенцем и хранить на балконе, либо за окном. Но следует избегать попадания на них солнечных лучей.

Куда деть продукты

Сливочное масло можно обернуть пергаментной бумагой, сложить в емкость с холодной водой и поставить в холодное место.

Чтобы сохранить свежесть сметаны, ее можно переложить в стеклянную банку, которую следует опустить в холодную воду.

Яйца могут храниться при комнатной температуре целую неделю. Чтобы продлить их срок хранения можно их вымыть в холодной воде, высушить и «спрятать» в упаковке с рисом.

Чтобы сохранить колбасу нужно завернуть ее во влажное полотенце.

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