Киреева убили в автомобиле СБУ, – Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев, которого Служба безопасности называла предателем, был убит в автомобиле СБУ.

Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Это просто для понимания вам. Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры… Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное — расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники — это факт, — сказал Буданов.

И сообщил, что не ожидал таких действий СБУ против штатного сотрудника разведки. Также он рассказал, что имел разговор о Кирееве с главой СБУ в то время Иваном Бакановым, и тот «ничего толком не смог объяснить».

Считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать только факты. Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все, – сказал руководитель ГУР.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало крупное расследование о Кирееве, в котором говорится, что тот работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.

Киреев также принимал участие в переговорах делегаций Украины и россии в белорусском Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно. 5 марта 2022 года в ГУР сообщили о гибели Киреева.

Источник: Буданов в интервью «Радио Свобода».

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