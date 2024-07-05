Кир Стармер стал новым премьером Великобритании: что о нем известно

Кир Стармер – лидер лейбористов. На должность премьер-министра его назначил король Чарльз III.
Об этом сообщает ВВС.
Кир Стармер стал первым премьер-министром-лейбористом за последние 14 лет и седьмым премьер-министром-лейбористом в истории. Лейбористы во главе с ним получили 410 мест из 650 в новом парламенте. Премьер-министр Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии.
Что известно о Кире Стармере
Кир Стармер – адвокат, специализирующийся на правозащитной деятельности. Позже он стал прокурором и ныне возглавляет лейбористскую партию. Также известен своей помощью простым людям и участием в резонансных делах.
Он планирует проводить экономические реформы в Великобритании. Также обещает поддерживать Украину, выступая против России и поддерживая международные действия по украинской агрессии, пишет 24 канал.
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