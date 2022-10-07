Бросили умирать в кукурузном поле: в Днепропетровской области мужчину избили мужчину

5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень, который лежал в поле без сознания.

У мужчины диагностировали кому 2-й степени, ушиб головного мозга с геморрагическими очагами, субарахноидальное кровоизлияние, субарахноидальную гематому малого объема, перелом шейки локтевой кости правой руки. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Медики обратились в полицию. Правоохранители установили, что около 3:00 5 октября мужчина пил спиртное с односельчанином. Они поссорились и тот взял деревянную палку и несколько раз ударил потерпевшего по голове и туловищу. Пострадавший потерял сознание. Нападавший вывез его на тележке к окраинам села и бросил в кукурузном поле. Потом вернулся домой и сжег палку.

Злоумышленника нашли и доставили в полицию.

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