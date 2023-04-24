Кинологиня «Антареса» впервые после ранения встретилась со своим любимцем Спарки: трогательные кадры

Кинологиня из Павлоградского поисково-спасательного отряда встретилась со своим любимцем.

Видео опубликовала дочь Ларисы Борисенко Мария.

По словам Марии, прошел почти месяц с того дня, когда руководительница кинологического отряда «Антарес» подорвалась на растяжке вместе со своим напарником Вячеславом.

Едва ли не впервые, она вышла на улицу после ранения, где встретилась с одним из своих любимцев — собакой Спарки. Животное — аттестованая собака-терапевт, поэтому знает как вести себя рядом с людьми, получившими травмы. А вот других воспитанников — Мишку и Бешу, в кинологине пока не пускають, потому что они не будут знать, как правильно себя вести.

Дочь отметила, что ее маме пока трудно общаться с кем-то кроме родных.

Рядом с Ларисой постоянно находятся всего несколько человек из ее ближайшего окружения. К сожалению, психологическое состояние Ларисы остается очень сложным – она не может общаться и отвечать на сообщения с вопросами: «как ты? Лучше?» Большая просьба: давайте наберемся терпения. Впереди сложные месяцы и операции и сложный процесс реабилитации и выздоровления, физического и психологического, — отметила Мария.

Вячеслав, который тоже подорвался на растяжке, заканчивает лечение в Хмельнике и собирается возвращаться домой.

Напомним, кинологи подорвались на растяжке в Харьковской области, когда искали тела погибших бойцов вместе с собаками.

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