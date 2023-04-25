Километровая очередь на McDrive: проспект Гагарина в Днепре тоже парализовало

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Так можно описать одним словом открытие McDonald’s в Днепре. Ведь очереди возле заведений ну очень большие – можно сказать многочасовые – неизвестно, сколько придется стоять.

Утром людей было много, сейчас еще больше.

Так, из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект. Такая же участь постигла проспект Гагарина – на McDrive выстроилась километровая очередь.

Кроме того, большая очередь и в само заведение. И люди только подходят и подходят.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды».

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