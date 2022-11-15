Киевстар предупреждает о проблемах со связью

Компания Киевстар предупредила о возможных перебоях со связью. Из-за обстрелов может исчезать сеть. Специалисты знают о проблеме и решат, как только это будет возможно.
15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет. Цель – объекты энергетики. Уже известно о попадании в Киеве, Хмельнитчине, Львове и ряде других городов. Возможны перебои со светом и связью. В частности, в Днепропетровской области были введены экстренные отключения.
Пользователи сообщают, что снизилась скорость интернета.
Инструкция по включению национального роуминга:
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Яна Юхименко
Автор:
Вооруженные силы Украины атаковали четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также военным удалось уничтожить два склада боеприпасов россиян.
15 ноября по Украине выпустили около ста ракет. Несколько прилетели в Кривой Рог. Жители области сообщают о перебоях со светом.
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