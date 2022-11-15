Киевстар предупреждает о проблемах со связью

У Киевстара проблемы со связью из-за обстрелов.

Компания Киевстар предупредила о возможных перебоях со связью. Из-за обстрелов может исчезать сеть. Специалисты знают о проблеме и решат, как только это будет возможно.

15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет. Цель – объекты энергетики. Уже известно о попадании в Киеве, Хмельнитчине, Львове и ряде других городов. Возможны перебои со светом и связью. В частности, в Днепропетровской области были введены экстренные отключения.

Пользователи сообщают, что снизилась скорость интернета.

Инструкция по включению национального роуминга:

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