Киево-Печерская Лавра теперь в составе ПЦУ

Еще в конце весны 2022 года Священный Синод на своем заседании принял решение о создании на основании одного из храмов Киево-Печерской Лавы мужского монастыря с названием «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».
Тогда же Епифаний обратился к Кабинету министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавы в ее верхней части для богослужений, а некоторые помещения – для монастырской деятельности.
Сегодня ведомости о создании мужского монастыря были внесены в Единый государственный реестр, а накануне был зарегистрирован статут Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Возглавлять монастырь будет Митрополит Епифаний как юридическое лицо.
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