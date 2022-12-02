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Киево-Печерская Лавра теперь в составе ПЦУ

Сегодня 20:50
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Киево-Печерская Лавра вошла в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это официальное решение, о котором сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Новости Днепра про Киево-Печерская Лавра теперь в составе ПЦУ

Еще в конце весны 2022 года Священный Синод на своем заседании принял решение о создании на основании одного из храмов Киево-Печерской Лавы мужского монастыря с названием «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».

Тогда же Епифаний обратился к Кабинету министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавы в ее верхней части для богослужений, а некоторые помещения – для монастырской деятельности.

Сегодня ведомости о создании мужского монастыря были внесены в Единый государственный реестр, а накануне был зарегистрирован статут Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Возглавлять монастырь будет Митрополит Епифаний как юридическое лицо.

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